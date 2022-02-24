Avrupa futbolunda son 16 turu eşleşmeleri yarın belli olacak

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kuralar yarın İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.
Avrupa Ligi kurasında Galatasaray seri başı olarak yer alacak. Sarı-Kırmızılı ekip, Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova’nın bulunduğu grubu namağlup lider olarak bitirmişti.
Kura çekimi TSİ 14.00’te.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise bugün deplasmanda karşılaşacağı Çekya ekibi Slavia Prag’ı elemesi halinde yarın TSİ 15.00’teki kuralara katılma hakkı elde edecek.
Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart, rövanşlarsa 17 Mart’ta.