UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, son 16 turuna adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6’ncı ve son haftası, sekiz karşılaşmayla tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda E, F, G ve H grup maçları sona erdi.

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 9 puanlı Lazio ise play-off turuna kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Spartak Moskova’yı 35. dakikada Arkadiusz Milik’in golüyle 1-0 yendi. 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.