Diken

Yaramazlara biraz batar!

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, son 16 turuna adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6’ncı ve son haftası, sekiz karşılaşmayla tamamlandı.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda E, F, G ve H grup maçları sona erdi.


Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 9 puanlı Lazio ise play-off turuna kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Spartak Moskova’yı 35. dakikada Arkadiusz Milik’in golüyle 1-0 yendi. 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

SON HABERLER

Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor

Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.