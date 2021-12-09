Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun altıncı ve son haftasında Fenerbahçe evinde Eintracht Frankfurt’la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

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Ülker Stadı’nda oynanan müsabakada konuk takım, 29. dakikada Djibril Sow’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 42. dakikada Mergim Berisha’nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci devrede iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

D Grubu’nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, altı puanla üçüncü sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi’nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2008-2009’dan bu yana grup aşamasında en az puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu iki puanla son sırada tamamlamıştı.

D Grubu’nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükseldi.