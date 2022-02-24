Mia Khalifa yeni bir platformda: Bu kez her şey kendisi için, kendi kontrolünde

Kısa süreliğine porno filmlerde rol alan Mia Khalifa travmatik günleri atlatmasının ardından önüne bakıyor, vücudunun kontrolünü eline alarak ilerliyor.

Fotoğraflar: Instagram

Yahoo’ya konuşan Khalifa büyüme çağında vücudunun kendine verdiği değeri nasıl şekillendirdiğini anlattı. Çocukken Lübnan’dan geldiği ABD’de diğer arkadaşlarından nasıl farklı hissettiğini ve ilgi görmek için başka yollara başvurduğunu söyledi: “Çocukken kiloluydum, 18-19 yaşına gelene kadar kilo veremedim. Bu özgüvensiz hissetmeme neden oldu. Sürekli başkalarının onayını almaya çalışıyordum. Kendimden memnun değildim dolayısıyla başkalarının ilgisine muhtaçtım. Sadece birileri beni arzuladığında var olmaya hakkım var diye düşünüyordum.”

Bir adam tarafından porno sektörüyle tanıştırılıp hayatı değişene kadar bunları fark etmemiş.

Khalifa 21 yaşındayken porno sektöründe üç ay çalıştı. Bugün PornHub’da milyarlarca kez izlenen 12 filmde rol aldı. Hızla yükseldi..

Porno sektöründeki deneyimi vücudu üzerindeki ve başkaları tarafından nasıl algılandığı konusunda kontrolü tamamen kaybettiğini hissetmemesiyle sonuçlandı: “Beni depresyona ve utanç döngüsüne sürükledi. Hala vücudum üzerinde hak iddia edecek özgüven sahip değildim.”

Geçen yıllarda bu değişti, vücuduyla ilişkisi iyileşti: “Yaş aldıkça neyin önemli neyin önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kusurlarımı seviyorum. Mutluyum. Büyümemi, dalgalanmalarımı seviyorum.”

Sosyal medyada ve diğer platformlarda hala fotoğraflarını paylaşabileceğini fark etmiş. Bu kez utanmadan….

Porno sektöründe yer aldığı dönemi kastederek o zamanlar güçsüz hissettiğini ama şimdi tamamen farklı olduğunu, güveninin geldiğini söylüyor: “Şu yaptığım şeyin farkı tamamen benimle ilgili olması. Halkın gördüğü her şey beni güçlü, seksi veya rahat hissettiren şeyler.”

Şimdi içerik üreticilere ‘yaratıcı ve sanatsal özgürlük sunan ve seks olumlama merkezli’ dijital platform Playboy Centerfold’la birlikte çalışıyor.

Yaptığı işi utanç verici değil aksine onu güçlendiren güzel bir deneyim olarak nitelendiriyor: “Vücudumu sergileme korkumun tamamen geçtiğini söyleyemem ama nasıl olduğunun kontrolüm altında olduğunu söyleyebilir. Centerfold’da yaptığım şeyin en sevdiğim kısmı her şeyi benim planlıyor olmam. Ne giyeceğime, nasıl fotoğraflar çekileceğine her şeye ben karar veriyorum. Bu deneyimi eğlenceli ve güçlendirici yapan da bu.”

Sonuç olarak Khalifa porno sektöründe çalıştığı dönemi işaret ederek, geçmişte yaptığı hatalarını yolculuğunun bir parçası olarak kabul etmesinden insanların ders çıkarmasını istiyor: “Umarım başkalarının benden öğreneceği şey bunun bir idam cezası olmadığıdır. Ne isterseniz yapabilirsiniz. İçinizdeki yapamayacağınızı söyleyen sesi görmezden geldiğiniz sürece sizi hiçbir şey durduramaz.”