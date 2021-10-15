Mia Khalifa neden porno filmlere başladığını, sektördeki sömürüyü ve nasıl yeniden güçlendiğini anlattı

Kısa süreliğine porno filmlerde rol alan Mia Khalifa şimdi bu yolu seçmesine neden olan olaylar ve deneyimi konusunda konuşmaktan çekinmeyerek başka kadınları korumayı umuyor.

Fotoğraflar: Instagram

28 yaşındaki Khalifa geriye dönüp kendine baktığında özgüven sorunu yaşayan bir kadın gördüğünü anlatıyor: “Kendi değerimi başka insanlar üzerinden belirliyordum. Hep başkalarının onayını almaya çalışıyordum. Naiftim, savunmasızdım, kolay etkileniyordum. Başkaları beni çok kolay ikna edebiliyordu. Özellikle de erkekler…”

Khalifa 21 yaşındayken porno filmeri sektöründe üç ay çalıştı. Bugün PonrHub’da milyarlarca kez izlenen 12 filmde rol aldı. Hızla yükseldi. Filmlerde kullandığı kostüm nedeniyle bazı Müslüman ülkelerden ölüm tehditleri aldı. Ve, kısa sürede sektörden çıktı.

Hayatının o dönemini düşünülmeden alınmış bir karar olarak nitelendiriyor. Şimdi ‘yetişkin filmleri’ endüstrisindeki deneyimini, nasıl sömürüldüğü anlatarak hikayesinin ibret olmasını, başka kadınların aynı şeyleri yaşamasını engellemeyi umuyor.

Lübnan’da doğan Khalifa 2001’de ailesiyle ABD’ye taşındı. Maryland eyaletine yerleştiler ancak Khalifa özellikle de 11 Eylül saldırılarından sonra uyum sağlamakta zorlandığını çok iyi hatırlıyor.

“Uzun süre beyaz olmaya uğraştım” diyen Khalifa içselleştirilmiş ırkçılık sorununu 25 yaşında terapiye başlayana kadar çözemediğini anlatıyor: “Ortadoğulu biri için öyle bir yerde büyümek çok zordu. Amerikalılar Ortadoğulular hakkında düşünceleri 11 Eylül’den sonra tamamen değişti.”

Özgüveninin yerlerde süründüğü lise yıllarının çok zor olduğunu söylüyor: “Kiloluydum, çok az arkadaşım vardı. Etrafımdaki insanlar gibi görünmüyordum. Bu da beni hiç başlamamam gereken bir ilişkiye itti. Ve bunlar benim için yetişkin filmleri endüstrisine giden basamaklar oldu.”

Khalifa yer aldığı her bir sahne için yalnızca 1000 dolar yani toplamda 12 bin dolar kazandı. Bugün o videolar milyonlarca dolar gelir sağladı ancak imzaladığı sözleşme yüzünden Khalifa daha fazla bir gelir elde edemedi. Ayrıca internetten kaldırmaya çalıştığı bu görüntülerle ilgli herhangi bir hak sahibi değil: “Yasal bir geçmişi olmayan hiç kimsenin bu sözleşmelerin ne dediğini tam olarak anlayacağını sanmıyorum. O kadar çok jargon var, o kadar çok boşluk ve bir şeyleri ifade etmenin dolambaçlı yolları var ki… Bu beni çileden çıkarıyor çünkü kontrolüm dışında. Akıl sağlığımdan da ödün vermeden mücadele etmem gerken çok şey var. Ancak tamamen vazgeçeceğim bir şey değil çünkü bukendi tabutuma çivi çakmak gibi olur.”

Kontrolü dışında gelişenlerle mücade ederken Khalifa bir yandan da kendi imajını ve markasını sosyal medya üzerinden kontrol ederek gücünü geri kazandı. Instagram ve TikTok’ta toplam 53 milyon takipçisi var.

İnternette sömürülen başka kadınlarla bağlantıya geçmenin onu güçlendirdiğini söylüyor: “TikTok terapiden bile daha iyi geldi. Kendi hikayelerini anlatan, yüzlerini saklamayarak deneyimlerini paylaşacak kadar cesur kadınlar… İşte güvenim buradan geliyor. Benden çok daha kötü şeyler yaşayan ve tırnaklarını geçirerek mücadele veren bu kadınları görmek kendi utancımla savaşmamda kilit rol oynadı.”

OnlyFans hesabı ise yalnızca gelir kazanmasını değil aynı zamanda kendisiyle ilgili içeriklerin de sahibi olmasını sağladı. Fanlarıyla daha güçlü bir bağ kurduğunu hisseden Khalifa içerik yolladığı insanlara da güvendiğini anlatıyor.

Platform Khalifa’ya iyi gelse de özellikle özsaygı sorunu olan ve toplumun güzellik standartlarının neden olduğu baskıyla mücadele eden genç kızlar üzerindeki etkisinin farkında: “İnternette genç kadınlara şekil vermeye çalışmayın. Her zaman ihtişam, harika zaman, hızla gelen şöhret anlamına gelmiyor. Arkasında çok daha fazlası va ve seks işçiliğine başlamak kolay verilecek bir karar olmamalı.”

Geçmişiyle ilgili dduyduğu utanç Khalifa’nın her gün taşıdığı bir yük. Ancak geriye dönüp olanları değiştiremese de kendini geliştirmeye çalışıyor. Beyrut’ta yaşayan ve kadın hakları için mücadele eden kadınlardan ilham aldığını, onlar sayesinde ilerlemeyi sürdürdüğünü söylüyor: “Popomun ya da benim hoş fotoğraflarımın bir önemi yok ancak fanlarım bunu seviyor. Benim için önemli olan şey, benim sorumluluğum.“