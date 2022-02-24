Merkez Bankası’nın net rezervinde artış

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervinde 18 Şubat’la biten hafta itibarıyla 4 milyar dolar artış var.

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MB verilerine göre önceki hafta 15,8 milyar dolarda seyreden net rezerv 19.8 milyar dolara çıktı.

Net rezerv döviz piyasasına müdahalelerin ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışlarının etkisiyle geçen ay 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Rezervde toparlanma Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) swap anlaşması, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin MB’ye satışı ve kur korumalı mevduat gibi adımların sonucu.

Geçen hafta döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 7 milyar dolarlık çözülme gözlenirken bunun büyük kısmı yine şirketler tarafından geldi.

18 Şubat itibariyle brüt rezervdeyse sınırlı bir düşüş gözüküyor. Brüt rezerv geçen hafta 837 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolara indi.