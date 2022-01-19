Diken

Yaramazlara biraz batar!

Birleşik Arap Emirlikleri’yle swap anlaşması

Merkez Bankası (MB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında yerel para birimleriyle swap anlaşması imzalandı.

MB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, anlaşmanın BAE dirhemi ve TL para birimlerini kapsadığı belirtildi.


Açıklamada, “Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY)” dendi.

MB, anlaşmanın, ‘ülkelerin ticaretinin geliştirilmesi yoluyla finansal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi’ amacını taşıdığını belirterek, üç yıl geçerli olacağını, mutabakatla uzatılabileceğini kaydetti.

Anlaşma metni, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve BAE’li mevkidaşı Khaled Mohamed Balama tarafından imzalandı.

Kavcıoğlu anlaşma için “Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir” dedi.

Balama ise “MB’yle imzalanan bu anlaşma, her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

BAE, yeni piyasalara açılmak için Türkiye’yi kullanmayı planlıyor

BAE’li fonun iştahı kabardı: Varlık Fonu’ndaki ‘batık’ şirketlere talip

BAE, Türkiye’de yatırım atağına hazırlanıyormuş 

‘Yakınlaşma’ sonrası ilk yatırım: BAE’li şirket MNG Kargo’yu alıyor

Reuters analizi: Türkiye ve BAE anlaşmazlıkları dizginledi

Hoşça kal Direniş Cephesi

SON HABERLER

Türkiye’de kiracı oranı Avrupa’ya göre ne durumda?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin 2020 verilerine göre Türkiye Avrupa’da kiracı oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında. Türkiye ile hemen sınır komşusu Yunanistan ve Bulgaristan arasında da bu alanda ciddi fark var.

Erdoğan, Adana’da da metroya onay vermemiş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni metro projeleri için onay vermeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana’da metrolara onay vermediğini duyurdu.

2022: Elde avuçta ne var?

bu senenin Boğa Akrep aksındaki tutulmalar 2003 senesi ve 2004 senesinin ilk altı ayında da aynı derecelerde meydana gelmişti. O zaman hayatınızda ne gibi başlangıç ve bitiş temaları oluyordu? Ne gibi krizleri geride bırakmak, hangi güvenli barınma alanlarını yaratmak söz konusuydu?