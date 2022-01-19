Birleşik Arap Emirlikleri’yle swap anlaşması

Merkez Bankası (MB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında yerel para birimleriyle swap anlaşması imzalandı.

MB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, anlaşmanın BAE dirhemi ve TL para birimlerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, “Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY)” dendi.

MB, anlaşmanın, ‘ülkelerin ticaretinin geliştirilmesi yoluyla finansal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi’ amacını taşıdığını belirterek, üç yıl geçerli olacağını, mutabakatla uzatılabileceğini kaydetti.

Anlaşma metni, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve BAE’li mevkidaşı Khaled Mohamed Balama tarafından imzalandı.

Kavcıoğlu anlaşma için “Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir” dedi.

Balama ise “MB’yle imzalanan bu anlaşma, her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.