‘Yakınlaşma’ sonrası ilk yatırım: BAE’li şirket MNG Kargo’yu alıyor

Dubai merkezli kargo şirketi Aramex, MNG Kargo’yu satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara’da görüşmüştü. (Fotoğraf: AA)

Abu Dabi’nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ’nun hissedar olduğu Aramex’in yürüttüğü satın alma görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, müzakerelerin ileri seviyede olduğunu belirtti. Reuters ajansına konuşan kaynaklardan biri, olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE’nin fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Zayed al-Nahyan, istihbarat ve hükümet yetkililerinin temaslarının ardından geçen hafta bir telefon görüşmesi yapmıştı. BAE’nin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yürütmesinin ardından geçen sene Abu Dabi ile diplomatik bağların koparılabileceğini dile getiren Erdoğan, önceki hafta ise Abu Dabi’nin ulusal güvenlik danışmanı Tahnoun bin Zayed al-Nahyan’la BAE’nin Türkiye’deki yatırımlarını görüşmüştü.

Değerleme aşamasında

Konuya yakın bir kaynak, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylerken bir diğer kaynak MNG Kargo’nun Aramex ile ‘due diligence’ (değerleme/durum tespiti) aşamasında olduğunu ifade etti.

Geçen sene yüzde 22,25’i ADQ tarafından satın alınan Aramex bu hafta Covid-19 salgını sonrasında ulaşım ve lojistik sektöründeki büyümeyi yakalamak için temel iş kolunda bölünmeye gittiğini açıklamıştı.

Yeniden yapılanma sonrasında şirket yeni bir bölgesel yapı oluşturmuş ve uluslararası büyüme, birleşme ve satın alma planlarını yönetmesi için stratejilerden sorumlu bir üst yönetici atamıştı.

2003’te kurulan MNG Kargo’nun ise 850’den fazla şubesi ve 11 binden fazla çalışanı bulunuyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi 2017 yılında MNG Kargo’yu satın almıştı.