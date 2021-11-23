BAE, Türkiye’de yatırım atağına hazırlanıyormuş

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) en büyük fon ve şirketlerin Türkiye’de yatırıma hazırlandığı bildirildi.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE’nin fiili lideri veliaht prens Muhammed bin Zayed el Nahyan, istihbarat ve hükümet yetkililerinin temaslarının ardından geçen ağustosta telefonda görüşerek yakınlaşmayı hızlandırmıştı.

Son olarak iki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Bloomberg ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye’de yatırıma hazırlanan gruplar arasında Abu Dabi’nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ ve 686 milyar dolarlık varlığıyla emirliklerin en büyük fonu ADIA öne çıkıyor.

Yönettiği 110 milyar dolarlık varlıkla BAE’nin en büyük üçüncü fonu ADQ’nin sağlık ve finansal teknoloji sektörlerinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırıma hazırlandığı belirtildi.

BAE’nin en değerli ikinci şirketi IHC’ninse yine sağlık ve imalat sanayinde yatırım olanaklarını araştırdığı, şirketten bir sözcünün “Türkiye en dikkat çekici gıda işleme tesislerinden birine sahip, bu bizim için muhteşem bir yatırım imkanı olabilir” dediği kaydedildi.

Türkiye’de yatırıma hazırlanan bir başka fonunsa Abu Dabi’nin Kraliyet Grubu’na bağlı Chimera olduğu, bu grubun yatırımda 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.