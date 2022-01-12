BAE’li fonun iştahı kabardı: Varlık Fonu’ndaki ‘batık’ şirketlere talip

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu yatırımlarını yöneten varlık fonu ADQ’nun yöneticisi Muhammed Hasan el Süveydi, Türk Lirası’ndaki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini, ‘uzun vadeli düşünüldüğünde’ Türk varlıklarını almak için ‘harika bir zaman’ olduğunu söyledi.

BAE’deki en büyük fon ve şirketlerin Türkiye’de yatırıma hazırlandığı bir süredir konuşuluyor.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE’nin fiili lideri veliaht prens Muhammed bin Zayed el Nahyan, istihbarat ve hükümet yetkililerinin temaslarının ardından geçen ağustosta telefonda görüşerek yakınlaşmayı hızlandırmıştı.

Son olarak iki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalanmış, BAE’nin Türkiye’de yatırım atağına hazırlandığı bildirilmişti.

Financial Times’a konuşan el Süveydi, halihazırda birkaç fırsatı değerlendirmek için Türkiye Varlık Fonu’yla görüştüklerini dile getirdi. BAE’li yönetici, bunlar arasında TVF bünyesindeki şirketlerin de olduğunu, TVF elinde bulunan paraya sıkışmış zor durumdaki bazı şirketleri incelediklerini söyledi.

TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan yürütüyor.

BOTAŞ ve Türk Telekom

Son olarak, TVF portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsü olan BOTAŞ’ın ithalattan doğan vergilerinden, Hazine’nin vazgeçmesine dair düzenleme yapılacağı bildirilmiş, bunun için ‘özelleştirmeye hazırlık’ yorumları yapılmıştı.

Hükümetin BOTAŞ’ın doğalgaz ticareti ve iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesini amaçladığı sektör kaynaklarınca bildirilmişti.

BOTAŞ, doğalgaz ve petrol ticareti, depolaması ve taşımacılığı gibi konularda faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, TVF, Türk Telekom’un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon A.Ş.’yle görüşmelere başladığı duyurmuştu.

Getir’e de yatırım yapmıştı

Daha önce, yönettiği 110 milyar dolarlık varlıkla BAE’nin en büyük üçüncü fonu olan ADQ’nin sağlık ve finansal teknoloji sektörlerinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırıma hazırlandığı bildirilmişti.

ADQ, perakende sipariş sağlayıcı Getir’e de yatırım yapmıştı.