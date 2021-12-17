Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55’ini almak için görüşmelere başladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon A.Ş.’yle görüşmelere başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) açıklamasına göre TVF, Türk Telekomün’un hisselerinin satın alınması konusunda platforma açıklama gönderdi.

Buna göre TVF, azınlık payıa sahip olduğu Türk Telekom’un yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon A.Ş.’yle görüşmelere başladı.

Akbank, Garanti ve İş Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) A.Ş., geçen ekim ayında hisselerin TVF’ye devri konusuna herhangi bir işlem bulunmadığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4,75 milyar dolar krediyi ödeyememişti. Buna karşılık, OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete (LYY) devredilmişti.

Yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisse almıştı. OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.