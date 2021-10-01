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Yaramazlara biraz batar!

Bankalar, Türk Telekom’daki hisselerini Varlık Fonu’na devretmeyecekmiş

Akbank, Garanti ve İş Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) A.Ş’ye ait Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devri konusunda herhangi bir işlem bulunmadığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

KAP’a yapılan açıklamada, Türk Telekom’un pay sahiplerinin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredileceği yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bankamız, söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir” dendi. Üç banka da aynı açıklamayı yayaınladı.


Bloomberg ajansında dün yer alan kaynaklara dayandırılan bir haberde Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un çoğunluk hissesini almak istediği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4,75 milyar dolar krediyi ödeyememişti. Buna karşılık, OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete (LYY) devredilmişti.

Yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisse almıştı. OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

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