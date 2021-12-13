BOTAŞ için ‘özelleştirmeye hazırlık’ gibi düzenleme

BOTAŞ’ın ithalattan doğan vergilerinden, Hazine’nin vazgeçmesine dair düzenleme yapılacağı bildirildi.

Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsü olan BOTAŞ, doğalgaz ve petrol ticareti, depolaması ve taşımacılığı gibi konularda faaliyet gösteriyor.

Büyük kamu enerji firmaları, olası hisse satışı ya da halka arz öncesinde yeniden yapılandırılma başlamıştı. Çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyündeki enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına Türkiye Elektrik İletim Anonim’le (TEİAŞ) başlanmıştı.

Hükümetin BOTAŞ’ın doğalgaz ticareti ve iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesini amaçladığı sektör kaynaklarınca bildirilmişti.

Öte yandan, son dönemde Türkiye’nin artan doğalgaz talebi ve fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak BOTAŞ’ın artan döviz ihtiyacı, eksideki rezervleri toparlamak isteyen hükümeti zorlayan konulardan biri. Kurumun öngörülenden fazla döviz ihtiyacını Merkez Bankası’nın (MB) karşılamak zorunda kalması, bankanın rezervlerindeki yükselişi sınırlayabilir.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre 17 Aralık’ta sona erecek 2022 bütçe tasarısı görüşmelerinin ardından, yaklaşık 10 madde olması beklenen yeni bir paket gündeme getirilecek. Daha çok özelleştirmeye hazırlık maddelerini içeren paketin ardından TBMM çalışmalarına iki hafta ara verecek.

Buna göre, BOTAŞ’ın ithalattan doğan vergilerinden, Hazine’nin vazgeçmesine dair düzenleme yapılacak. Bunun BOTAŞ’ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geldiği belirtildi. Devletin alacağından feragat edebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Haberde, bu maddenin BOTAŞ’ın bölünerek satılmasına ilişkin altyapı çalışması olduğu yorumları yapıldığı belirtildi.