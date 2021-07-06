Özelleştirme İdaresi: TEİAŞ’ın çoğunluk hissesi kamuda kalacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, halka arz yöntemiyle özelleştirilecek Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) çoğunluk hissesinin kamuda kalacağını bildirdi.

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Başkanlığın açıklamasında, şirketin 2 Temmuz’da cumhurbaşkanı kararıyla halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, ‘kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere’ özelleştirme yönteminin halka arz olduğu belirtilerek, şirketin çoğunluk hissesinin kamuda kalacağı, kamu kontrolünün ‘kesin surette’ devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, “Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir” dendi.

Azınlık payı arz edilecek

Başkanlık şu ifadeleri kullandı: “Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ’ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlılığı devam etmektedir.

TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır.

Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ’ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir. Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir.”