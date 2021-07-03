Elektrik iletimi de özelleştiriliyor

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) özelleştirilmesi için hazırlıklara başlandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararına göre özelleştirme hazırlık işlemleri 31 Aralık 2022’ye kadar tamamlanacak.

Elektrikte üretim, iletim ve ticaret faaliyetlerinin 2001’de ayrılmasıyla kurulan TEİAŞ, yaklaşık 16 bin çalışan, 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi merkeziyle Türkiye genelinde hizmet veriyor.

2020 yılını 4,7 milyar lira karla kapatan şirket son 20 senede sadece iki defa zarar açıkladı.

Elektrikte iletim faaliyeti, üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu kritik faaliyeti ifade ediyor.