Kamunun enerji devleri olası hisse satışı öncesi yeniden yapılandırılıyor

Büyük kamu enerji firmaları, olası hisse satışı ya da halka arz öncesinde yeniden yapılandırılmaya hazırlanıyor.

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Çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyünde olan enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına Türkiye Elektrik İletim Anonim’le (TEİAŞ) başlanmıştı.

Bloomberg’te yer alan habere göre çalışmalar kapsamında doğalgaz ithalatçısı BOTAŞ’ın da yapılandırılması gündemde.

Kaynaklara göre BOTAŞ’ın doğalgaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, daha önce TEİAŞ’taki yeniden yapılandırma sonrası halka arz olacağını ancak çoğunluk hissenin yine kamunun elinde olacağını söylemişti.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nde (EÜAŞ) ise özelleştirme programının yürümesi halinde bunun, varlık satışı üzerinden ilerleyeceğini kaydeden Dönmez “Hisse üzerinden bir özelleştirme şu anda düşünmüyoruz” demişti.