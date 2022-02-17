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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’nın net rezervinde sınırlı düşüş

Merkez Bankası net rezervinde 11 Şubat’la biten hafta itibarıyla değişim sınırlı. Swap hariç net rezervde ise 2 milyar doları aşan bir düzelme var.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre önceki hafta 114,7 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezerv 114,9 milyar dolara yükseldi.


İlgili haftada net rezerv 16,3 milyar dolardan 15,8 milyar dolara indi.

MB’nin net uluslararası rezervi, döviz piyasasına müdahalelerin ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere baktığı döviz satışlarıyla bir ay önce 20 yılın en düşük seviyesi 7,55 milyar dolara kadar gerilemişti.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,1 milyar dolar olarak görünüyor. Bu rakam bir önceki hafta eksi 50,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin swapları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapılan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

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