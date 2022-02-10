Şirketlerdeki çözülme Merkez Bankası’na ‘yaradı’: Rezervlerde 5,8 milyar dolar artış

Şirketlerin döviz mevduatlarındaki çözülme Merkez Bankası (MB) rezervlerine yansımış gözüküyor. Rezervlerdeki artışta ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının yarısının geçtiğimiz hafta cuma günü hesaplara geçmesi etkili.

MB verilerine göre vergi avantajları sonrası şirketlerin hesaplarında geçen hafta 3,3 milyar dolarlık bir çözülme gözlendi.

Söz konusu düşüş ve swap etkisiyle birlikte 4 Şubat haftasında MB’nin brüt rezervleri 114,7 milyar dolara yükseldi.

Net rezerv tarafında ise rakam 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolara ulaşıldı.

Swap hariç net rezervlere bakıldığında ise tablo hala oldukça kötü. Bir önceki hafta eksi 54,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv 4 Şubat haftasında eksi 50,2 milyar dolar.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin swapları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapılan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara kadar ulaşmıştı.