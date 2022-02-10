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Yaramazlara biraz batar!

KKM’de yedinci hafta: Şirketlerin döviz satışı hızlandı

Kur korumalı mevduatların (KKM) yedinci haftasında toplam yabancı para mevduatındaki düşüş belirginleşti. Döviz satışlarının büyük kısım ise şirketlerden.

Fotoğraf: Reuters

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.


KKM’nin yedinci haftası itibariyle döviz tevdiat hesaplarında (DTH) pariteden arındırılmış düşüş 5,1 milyar dolar.

Merkez Bankası verilerine göre 4 Şubat ile biten hafta itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki para 3,1 miyar dolar azalarak 225,1 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada gerçek kişiler yani vatandaşların hesaplarına bakıldığında 255 milyon dolarlık bir artış var. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında ise 911 milyon dolar gerileme görülüyor.

Şirketlerin döviz mevduatı dönüşümünde vergi avantajı sağlanmasıysa çözülmeyi hızlandırmış durumda.

Tüzel kişilerin hesapları geçen hafta 3,3 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 4,2 milyar dolar.

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