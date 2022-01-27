Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi eksi 55,6 milyar dolar

Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta artış kaydedildi.

Verilere göre toplam rezervler 21 Ocak haftasında 109,8 milyar dolardan 110,1 milyar dolara çıktı.

Söz konusu haftada net rezervlerde artış kaydedildi. Net rezervler 7,5 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında eksi 55,6 milyar dolar seviyesinde. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,7 milyar dolardı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında 19 Ocak’ta 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması imzalanmıştı.

Türkiye’nin swap anlaşmalarıysa bu imzayla birlikte ise toplam 28 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor.

Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.