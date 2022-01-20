Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki düşüş sürüyor

Merkez Bankası’nın net döviz rezervlerindeki düşüş devam etti.

7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolar seviyesinde olan net rezervler 14 Ocak haftasında 7,5 milyar dolara indi.


Brüt rezerv tarafındaysa sınırlı da olsa yükseliş var. Söz konusu haftada brüt rezervler 109,45 milyar dolardan 109,55 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net döviz rezervlerindeki tabloysa hala çok kötü. Swaplar dışarıda tutulduğunda net döviz rezervinin eksi 56,9 milyar dolar olduğu görülüyor. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında dün 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın etkilerini önümüzdeki haftalarda MB’nin brüt rezervlerinde görmek mümkün olacak.

Türkiye’nin swap anlaşmalarıysa dün yapılan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara kadar ulaşmış durumda.

Bir varmış bir yokmuş: Türkiye’nin kimle ne kadar swap anlaşması var?

Birleşik Arap Emirlikleri’yle swap anlaşması

Merkez Bankası rezervinde erime sürüyor: Swap hariç eksi 56,9 milyar dolar

Swap anlaşmaları ‘hatayı hatayla telafi’

SON HABERLER

Djokovic Covid-19 ilacı geliştiren şirketin hisselerini satın almış

Avustralya Açık’a katılması için aşı muafiyeti tanınan ardından vizesinin iki kez iptaliyle krize dönüşen süreçte son olarak sınır dışı edilen tenisçi Novak Djokovic’in, Covid-19’a karşı ilaç geliştiren bir şirketin çoğunluk hissedarı olduğu ortaya çıktı.