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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası rezervinde erime sürüyor: Swap hariç eksi 56,9 milyar dolar

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 7 Ocak haftası itibariyle 109,45 milyar dolara geriledi.

Bankanın aralık ayında piyasaya yaptığı beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bunun dışında verilere bakıldığında bankanın, kur dalgalanmalarının yaşandığı 20-21 Aralık gecesi ve sonrasında ‘arka kapı’ satışlarının olduğu da anlaşılıyor. Bu satışların da 8 milyar doları aştığı hesaplanıyor.


Bu satışlarla rezervlerde meydana gelen düşüş, yeni yılın ilk haftasında da sürdü. MB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerdeki erime de devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi.

Bu rakamlar swap hariç net rezerv rakamlarına da yansıdı. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı.

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