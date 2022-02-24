Bir doktor daha hasta ve yakınının saldırısına uğradı

Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli doktor muayenesinin geciktiğini öne süren hasta ve yakınının saldırısına uğradı.

Bingöl Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları saldırıyı kınadı. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre göğüs hastalıkları polikliniğinde görev yapan uzman Dr. Ali Durmaz, dün muayene sırasını bekleyen bir baba ve oğlu tarafından başka bir hastayı muayene ettiği sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan ve ‘iş göremez’ raporu verilen Durmaz, baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu.

Saldırgan baba ve oğlu gözaltına alındı.

‘Utanç verici bir eylem’

Bingöl Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları saldırıyı kınadı. Başhekim yardımcısı Dr. Çağatay Arif Özkaya, saldırının ne sebeple olursa olsun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Olayın bütün sağlık çalışanlarını derinden yaraladığını ifade eden Özkaya, Dr. Durmaz’ın hem fiziksel olarak yaralandığını hem de psikolojik olarak etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri beş dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darbedilmiştir. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir.”

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında da saldırı kınanarak adli sürecin takip edileceği belirtildi.

Dün de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar’a saldırdığı gerekçesiyle bir hastası tutuklanmıştı.