Dr. Ebru Ergin Bakar’a saldırmakla suçlanan hasta: O bana saldırdı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde istediği ilacı yazmadı diye bir uzman doktora saldırmakla suçlanan hasta, “Bana bağırıp çağıran, üzerime saldırıp ellerimi yaralayan, görevini yapmayan ve kötüye kullanan, ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Ankara Tabip Odası’nın aktardığına göre dün sabah Yenimahalle semt polikliniğinde nöroloji bölümüne giden Feray Yelmen, nörolog Ebru Ergin Bakar’dan bir ilaç yazmasını talep etmiş, Bakar özel bir rapor gerektiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Yelmen, Bakar’a saldırmıştı.

‘Bağırmaya başladı’

AA’nın aktardığına göre başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Feray Yelmen, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı bulunduğunu, bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti. Dün bu ilaçları temin etmek için polikliniğe gidip Dr. Bakar’ın odasının önünde beklemeye başladığını belirten Yelmen ifadesinde şunları anlattı: “Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp ‘Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık’ diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, ‘Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et’ dedi.”

Yelmen, kapıda beklemeye devam ettiğini, Bakar’ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen üç hastayı muayene ettiğini, kendisini bilerek beklettiğini, kimse kalmayınca da kendisini içeri çağırdığını öne sürdü.

‘Dengesini kaybedip düştü’

Bakar’ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Yelmen şöyle devam etti: “Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek doktorun rapor istediğini, herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim.“

Bakar: Hastanın çekmesiyle yere düştüm

Dr. Ebru Ergin Bakar ise ifadesinde saat 10.55 sıralarında Feray Yelme’in eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini söyledi. Hastanın kendisinden ilaç yazmasını istediğini ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisini olmadığını hastaya söylediğini aktaran Bakar sözlerini şöyle sürdürdü: “Feray Yelmen ‘Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin’ dedi. Ben ise ‘Raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım‘ dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sisteme tanısını yazdığım esnada odama bağırarak geldi. Koltuğumda oturduğum esnada arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, üç-dört kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek beş-altı kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar.”

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Bakar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında bulunduğunu ve beyin kanaması riskinin devam ettiğini belirtti.