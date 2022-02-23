‘İstediği ilacı yazmadı’ diye uzman doktora saldırı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastanın saldırısına uğradı.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

Hastanedeki nöroloji polikliniğine dün sabah giden bir hasta, uzman doktor Ebru Ergin’den kendisinin istediği ilacı yazmasını istedi.

Ergin de söz konusu ilacın reçete edilebilmesi için özel bir rapor gerekli olduğunu ifade etti. Hasta bunun üzerine doktora saldırdı.

Hastanın doktorun kafasını masaya ve duvara vurduğu, boğazına ve yüzüne oturarak dövdüğü belirtildi.

Hastane personelinin kurtardığı doktor hastanede tedaviye alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklanmasını talep etti.