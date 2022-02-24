KKM’de 9’uncu hafta: Şirketler güçlü satışta

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 7 milyar dolar azalarak 215,99 milyar dolara indi.

Fotoğraf: Reuters

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM’nin dokuzuncu haftasında döviz mevduatındaki çözülmenin tamamına yakını şirketlerden.

Verilere göre kurumsalların 11 Şubat ile biten haftada 82 milyar dolar döviz mevduatları geçen hafta 74.9 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada vatandaşların hesaplarıysa 141 milyar dolar seviyesinde yatay kaldı.

Döviz hesaplarında rekor aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla görülmüştü.