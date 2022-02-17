KKM’de sekizinci hafta: Şirketlerin döviz satışı ivme kaybetti

Kur korumalı mevduatların (KKM) sekizinci haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı pariteden arındırılmış haliyle 2,14 milyar dolar azaldı.

Yedinci haftadaki düşüş pariteden arındırılmış haliyle düşüş 5,1 milyar dolardı. Geçen hafta açıklanan rakamda şirket tarafından gelen güçlü satışlar etkili olmuştu.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM’nin sekizinci haftası itibarıyla pariteden arındırılmış olarak gerçek kişiler yani vatandaşların döviz hesabında 680 milyon dolarlık azalma gözüküyor.

Bu rakam tüzellerde yani şirketlerde 1,45 milyar dolar.

Yurt içi yerleşiklerin 11 Şubat’la biten hafta itibarıyla toplam döviz mevduatı ise 223 milyar dolarla hala güçlü bir seviyede. İlgili haftada vatandaşın hesaplarında bulunan döviz 141 milyar 6,2 milyon dolar iken şirketlerin döviz mevduatı 82 milyar 42,6 milyon dolar seviyesinde.

Döviz hesaplarında rekor ise aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla görülmüştü.