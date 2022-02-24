19 günlük Gökşen bebek Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda

Antalya’da sekiz aylıkken dünyaya gelen 19 günlük Gökşen Yaşar, yoğun bakımda Covid-19’la mücadele veriyor.

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Kepez ilçesinde yaşayan üç yıllık evli Şenay (28) ve Gökhan Yaşar (27) çifti, ikinci çocukları Gökşen dünyaya gelince büyük sevinç yaşadı. Bir süre sonra ateş ve solunum sıkıntısı yaşayan minik Gökşen’i hastaneye götüren çift, 19 günlük bebekleri ve kendilerinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrendi.

Karantinadan çıkan ailenin sevinci, tedavisi yoğun bakımda süren bebeklerini bir an önce kucaklarına almak için hüzünlü bir bekleyişe dönüştü. Minik Gökşen üç gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, aile güzel bir haber almak için hastane önünden bir an olsun ayrılmıyor.

Annesi aşı olmuş

Minik kızını AA ekibinin yoğun bakımda çektiği görüntülerden izleyen anne Yaşar, buruk bir mutluluk yaşadı. Hamilelik sürecinde bir sıkıntı yaşamadığını ve iki doz aşı yaptırdığını, sağlığının yerinde olduğunu ve tedbirlere dikkat ettiğini belirten Yaşar şöyle devam etti: “Kızım 19 günlük ve Covid-19 nedeniyle üç gündür yoğum bakımda yatıyor. Virüs nereden geldi, nasıl bulaştı bilmiyorum ve ailecek Covid-19 olduk. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorum ama anne olarak elimden geldiğince dikkat ettiğimi düşünüyorum. Kızım yoğun bakımda şu an ama inşallah iyi haberlerini alacağız.”

Bebeğinin sekiz aylık dünyaya geldiğini, sarılık tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini söyleyen Yaşar, yoğun bakıma alınan kızını çok özlediğini ve emziremediğini dile getirdi.

‘Bebeğimin kıyafetleriyle uyuyorum’

Yaşar, duygularını şöyle ifade etti: “Günlerdir kızımı göremiyorum. İnşallah kısa sürede kızımı kucağıma alırım. Psikolojik olarak çöktüm. Bebeğim bu kadar küçükken ayrı kalmak çok ağır geldi. Teselliyi küçük oğlumda buluyorum ama hiçbir evlat diğerinin yerini tutmaz, kokuları, tenleri ayrı. Yastığımın içine bebeğimin kıyafetini koyarak uyuyorum.”

Üç gün sonra bebeğini ilk defa kameradan görebildiğini ama hiçbir şeyin anne kucağı gibi olmayacağını aktaran Yaşar, Gökşen’siz evinin çok sessiz olduğunu ifade ederek salgın tedbirlerine uyulmasını istedi.

Baba Gökhan Yaşar ise bir an önce bebeklerine kavuşmayı arzuladıklarını belirtti.

‘Durumu iyiye gidiyor’

Kepez Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Soydan, bebeğin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Soydan şunları söyledi: “Bebek ateş ve solunum sıkıntısıyla başvurmuştu, yaptığımız tetkiklerde Covid-19 tespit ettik. Tedavimize başladık, genel durumu iyiye gidiyor. Oksijen durumu az, bebeği yakından takip ediyoruz. Henüz tehlike geçmedi, herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz. Yeni doğan bir bebek bile Covid-19’dan yoğun bakımda yatıyorsa, kronik hastalığı olan ve yaşı ilerlemiş insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. “

Yeni doğum yapan annelerin hastalığa karşı dikkatli olmasını isteyen Soydan, en ufak bir belirtide doktora başvurulmasını önerdi.