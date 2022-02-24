Ukrayna’daki Türk mağazaları kepenk indirdi

Rusya’nın askeri hareket başlattığı Ukrayna’daki Türk mağazaları kepenk kapattı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a askeri harekat başlattıklarını duyurmuş ve daha sonra Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırıları ve çıkarmalar başlamıştı.

Dünya’nın aktardığına göre söz konusu gelişmeler sonrası Türk markalarına ait 200’ü aşkın dükkan bugün kepenk indirdi.



Ülkede en fazla mağazası bulunan Türk markaları LC Waikiki, Colin’s ve English Home.

Colin’s’in Ukrayna’da 70 civarında mağazası var. Marka, 22 yıl önce Ukrayna’da faaliyete başladı ve 30’dan fazla şehirde şubesi bulunuyor.

LC Waikiki ise Kiev, Çernigov, Jitomir, Harkov, Lviv, Dnipro, Krivoy Rog, Zaporijya, Odessa ve diğer şehirlerde 50’ye yakın mağaza ile faaliyet gösteriyor. Marka, 2023’e kadar ülkede 60 mağazaya ulaşmayı planlıyordu.

English Home’un Ukrayna’daki mağza sayısıysa 33.