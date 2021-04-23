Akşam Postası / 23 Nisan 2021

1. Türkiye de alıcı: Rus aşısına talep niye arttı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos 2020’de Covid-19’a karşı geliştirilen bir aşının onay aldığını duyurduğunda dünya şüpheyle yaklaşmıştı. Aşının güvenliği ve etkinliğine dair hiçbir çalışma yoktu. Ama şimdi 60’a yakın ülkeden onay alan bu aşı Avrupa’ya, dahası Türkiye’ye de devreye sokulacak.

Sputnik V adındaki aşıya artan bu ilginin nedeni ne?

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2. Thodex’in sahibinin bankadaki 31 milyon lirasına el kondu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in Türkiye’de bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konduğunu söyledi.

3. İmamoğlu, milli eğitim müdürüne ‘hadsiz’ dedi, valilik ‘yakışıksız’ buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milli eğitim müdürlüğünün Taksim’deki 23 Nisan törenini eleştirdi; vali de İmamoğlu’nu.

4. Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarından Selma Gürbüz 61 yaşında hayatını kaybetti.

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5. Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvuruları beş yılda yüzde 500 arttı

2015 ile 2020 arasında Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları yüzde 506 seviyesinde arttı.

6. Video | Üsküdar’da Halk Ekmek büfeleri kaldırılmak istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar ilçesinde Halk Ekmek büfelerinin kaldırılmak istendiği görüntüyü paylaşarak, “Halkımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez” diye yazdı.

7. Ruslar gelemedi, bavul ticareti kesildi

Rusya’nın pandemi nedeniyle charter uçuşlarını yasaklaması ve normal uçak seferlerini de kısıtlaması bavul ticaretini önemli ölçüde azalttı. Ticaretin kalbinin attığı Laleli ve Merter’de kayıp büyük.

8. Yemeksepeti’ne patent davası açıldı

Yemeksepeti’ne online bahşiş uygulaması nedeniyle dava açıldı. Avukat Özgür Meriç Turan uygulamanın patentini 2012 yılında aldığını ve ‘yemeksepeti.com’un telif haklarını ihlal ettiğini söyledi.

9. İşadamı, kızını öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz’ı öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

10. Muhalif Rus lider Navalni açlık grevini bitirdi

Rusya’ya dönmesinin ardından tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni, tıbbi yardım talebinin karşılanması sonrası açlık grevini bitirdiğini duyurdu.

11. Dört astronot SpaceX ile uzaya gönderildi

NASA 4 astronotunu Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi.

12. Elon Musk duyurdu: 100 milyon dolarlık karbon yakalama yarışması

Tesla CEO’su Elon Musk, 100 milyon dolar ödüllü karbon yakalama yarışmasının detaylarını açıkladı.

13. Washington, ABD’nin 51. eyaleti olma yolunda

ABD’de Washington DC’nin ülkenin 51. eyaleti olması için yasa tasarısı onaylandı.

14. Tupac’ın ilk kayıtlarını yapan ünlü rapçi Shock G ölü bulundu

Rap müzik efsanesi Tupac’ın ilk kayıtlarını yapan rapçi Shock G, otel odasına ölü bulundu. Shock G’nin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

15. Video | Tren geldiği sırada raylara düşen çocuğu hayatı pahasına kurtardı

Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir demiryolu işçisi, tren raylarında sıkışan altı yaşındaki bir çocuğu hayatı pahasına kurtardı.