Yemeksepeti’ne patent davası açıldı

Yemeksepeti’ne online bahşiş uygulaması nedeniyle dava açıldı. Avukat Özgür Meriç Turan uygulamanın patentini 2012 yılında aldığını ve ‘yemeksepeti.com’un telif haklarını ihlal ettiğini savundu.

‘Mobil Tip Box’ uygulaması için noter aracılığıyla ihtar gönderen Turan ihtar dikkate alınmayınca İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Milliyet’ten Elif Altın‘ın haberine göre suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi: “Müvekkil, 2013 yılından itibaren ‘Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi’nin patent sahibi olmakla, aynı fikri mülkiyet hakkına havi ‘mobiltipbox’ uygulaması da kullanımdadır. Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi tarafından kullanılan online bahşişin, müvekkilin patent hakkına doğrudan tecavüz niteliği taşıyan bir eylem niteliğinde olduğu açıktır. Karşı taraf, müvekkilin tescilli marka ve patent hakkına tecavüz niteliğinde eylemleri sonucu haksız kazanç elde etmektedir.”