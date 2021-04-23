Sanatçı Selma Gürbüz hayatını kaybetti

Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarından Selma Gürbüz 61 yaşında hayatını kaybetti.

1960 yılında İstanbul’da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere’deki Exeter College of Art Design’da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

Reklam

Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona dahil danyanın birçok şehrinde sergileri açılan Gürbüz’ün yapıtları, Londra’daki British Museum, Paris’teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonlarda da bulunuyor.

Sanatçının ‘Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer’ sergisi İstanbul Modern’de sürüyor. Sergi 30 Haziran’a kadar kadar görülebilir.

Gürbüz aynı zamanda yaşayan ressamlar arasında eserleri en yüksek fiyata satılanların başında geliyordu.

Reklam

Ölüm haberi üzerine İstanbul Modern, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

“Sanatçı Selma Gürbüz’ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekândan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, ‘Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer’sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada ‘Benim için her sergi bir hesaplaşmadır’ diyen Gürbüz’ü, kendi sözleriyle sonsuzluğa uğurluyoruz:

‘Yaptıklarımı izleyiciyle paylaşmak, dünyamı korkusuzca önlerine sermek tarif edilemez duygular verir bana… Her sergi aynı zamanda yeni bir düşünce, yeni bir duygudur benim için. O bazen kendimi tısladı, çünkü kafamın içi hep doludur. Sonu gelmeyen bir doluluk … Hiçbir sergimin oğlu olmadığını bilirim bu yüzden. Her seferinde yeni bir arayışla, yeni bir yutkunmayla, yeni bir sözleme ihtiyacı tıslayan…’“