‘Corona’ nedeniyle ilk kez bir kedi ‘uyutuldu’

Sahibinden corona virüsü bulaşan dört aylık bir kediye ötanazi uygulandı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

BBC’nin haberine göre Ragdoll cinsi bir yavru kedi, nefes alma zorluğu nedeniyle veterinere götürüldü. Tetkikler sonucunda kedide zatürre kaynaklı ağır akciğer hasarı saptandı. Durumunun daha da ağırlaşmasından sonra ötanazi uygulandı.

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Altı yaşındaki kedi kurtuldu

Sahibinden ‘corona’ kapan altı yaşındaki bir Siyam kedisi ise iyileşti.

Virüs, Siyam kedisinde kendisini burunda ve gözde akıntı olarak gösterdi.

Genellikle kedilerden insanlara ‘corona’ bulaştığı şeklinde bir algı var. Ancak bununla ilgili bilimsel bir kanıt henüz yok.

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Bilimsel kanıtlar şimdilik tam tersini işaret ediyor. Yani virüs insanlardan kedilere bulaşıyor.