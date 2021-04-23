İşadamı, kızını öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz’ı öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.
Cüneyt Yılmaz’ın öğretmen eşi Serap Yılmaz, dün İstanbul’un Bahçeşehir semtindeki evlerine döndüğünde kızı ve kocasının cansız bedenini gördü. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, Büyükçekmece’de toprağa verildi.
Yılmaz’ın intihar öncesinde yazdığı altı sayfalık mektup incelemeye alındı.