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Yaramazlara biraz batar!

Video | Tren geldiği sırada raylara düşen çocuğu hayatı pahasına kurtardı

Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir demiryolu işçisi, tren raylarında sıkışan altı yaşındaki bir çocuğu hayatı pahasına kurtardı.

Mayur Şelke adındaki işçinin kahramanca davranışı çevredeki kameralarca kaydedildi.

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Kamera kayıtlarında annesiyle birlikte istasyonda yürüyen altı yaşındaki oğlan çocuğunun, tam tren geldiği sırada raylara düştüğü görüldü.

Çocuk bir türlü yukarı çıkamazken, annenin yardım çığlıklarını Şelke duyup hızla koşmaya başladı. Tam tren geçeceği sırada çocuğu ve kendini yukarı atmayı başardı.

Bu kahramanca hareket çevredekilerden ve sosyal medyadan alkış aldı.

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