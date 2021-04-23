Muhalif Rus lider Navalni açlık grevini bitirdi

Rusya’ya dönmesinin ardından tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni, tıbbi yardım talebinin karşılanması sonrası açlık grevini bitirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Navalni, Instagram hesabından şöyle yazdı: “Sivil doktorlardan oluşan bir heyet tarafından iki kez muayene edildim. Son sefer mitingden hemen önceydi. Testler, analizler yapıyorlar ve sonuçları benimle paylaşıyorlar. Rusya’ya ve dünyanın dört bir yanındaki iyi insanlara teşekkür ederim.”

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Rus lider, bacakları ve kollarındaki his kayıplarını anlamaya çalıştığını ve açlık grevini bitirmesinin kademeli olarak 24 gün süreceğini de sözlerine ekledi.

Navalni, mart ayı sonundan beri ‘doktor hakkı‘nın elinden alındığını söyleyerek açlık grevi yapıyordu.

Navalni destekçileri, çarşamba günü Rusya’da sokaklara inmiş ve aralarında Rus lidere yakın isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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Zehirlenmesi ve Rusya’ya dönüşü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakibi olarak görülen Navalni, sinir sistemini etkileyen bir ilaçla zehirlenmesinin ardından beş ay Almanya’da tedavi edilmiş ve Rusya’ya dönüşü sonrası tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

İki buçuk yıla mahkum edilen Navalni’nin Kremlin tarafından zehirlendiğinden şüpheleniliyor. Avrupa laboratuvarında yapılan sonuçlar zehrin Rus kaynaklı olduğuna işaret ediyor.