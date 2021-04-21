Açlık grevindeki muhalif Rus lider Navalny’den ‘iskelet’ şakalı mesaj

Rusya’ya dönmesinin ardından tutuklanan ve kaldığı cezaevinde açlık grevine başlayan muhalif lider Aleksey Navalny, instagram hesabından takipçilerine mesajını mizahi bir dille yolladı: Artık beni yemek yemeyi reddeden çocukları korkutmak için gerçekten kullanabilirler.

Fotoğraf: Reuters

44 yaşındaki muhalif lider, cezaevinde yaşadığı zorlukları anlattığı gönderisinde, “Beni görenler şimdi gülecektir. Hücresinde sendeleyen bir iskelet” dedi.

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Adaletsizliğe karşı en etkili silahın destek ve dayanışma olduğunu vurgulayan Navalny sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim gibi bir bardak su, umut ve inançlarından başka hiçbir şeye sahip olmayan pek çok insan var.”

Navalny, mart ayı sonunda bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamış ve geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşmişti.

Eylemler öncesi tutuklamalar başladı

Rusya’da, muhaliflerin düzenleyeceği gösteri öncesi bugün güvenlik güçleri simge isimlerin peşine düştü. Navalny’nin avukatı Lubov Sobol ve sözcüsü Kira Yarmış gözaltına alındı.

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Rus güvenlik güçlerinin en az 20 şehirde gözaltılar yaptığı vurgulanıyor.

Almanya dönüşü tutuklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakibi olarak görülen Aleksey Navalny, sinir sistemini etkileyen bir ilaçla zehirlenmesinin ardından beş ay Almanya’da tedavi edilmiş, iyileşmesinin ardından Rusya’ya dönmüş ve 17 Ocak’ta tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından yargılanan muhalif lider Moskova’da iki buçuk yıllık hapis cezasına çarptırıldı.



Navalny zehirlenmesinin arkasında Kremlin’in bulunduğunu iddia ederken, Rus yetkililer bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bununla birlikte birçok Avrupa laboratuvarında yapılan sonuçlar zehrin Rus kaynaklı olduğunu işaret ediyor.