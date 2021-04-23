Ruslar gelemedi, bavul ticareti kesildi

Rusya’nın pandemi nedeniyle charter uçuşlarını yasaklaması ve normal uçak seferlerini de kısıtlaması bavul ticaretini önemli ölçüde azalttı. Ticaretin kalbinin attığı Laleli ve Merter’de kayıp büyük.

Fotoğraf: Reuters

Pandemi öncesi 2019’da bavul ticareti yaklaşık 5 milyar dolar hacme ulaşmıştı. 2020 yılında ise bu rakam pandeminin etkisiyle 2,2 milyar dolara kadar geriledi. Kaybın 1 milyar dolarlık bölümü, Rusların ilgisinin azalmasından kaynaklı. Son uçuş yasaklarının ise 300 milyon dolarlık ek bir kayıp daha getirmesi bekleniyor.

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“Üretim bile yapmakta zorlanıyoruz”

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 1 Haziran’a kadar sürecek kısıtlamanın etkilerini değerlendiren Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf Gecü, “Rusların gelmeye başlamasıyla ciddi oranda mal almalarını bekliyorduk. Ancak seyahat kısıtlaması geldi. Bunun da Merter’de yüzde 50 kayıp yaşatacağını tahmin ediyoruz” dedi. Gecü, sermaye sıkıntısının artması nedeniyle üretim yapma şartlarının ağırlaştığını da ekledi.

“Zaten işler yüzde 50 düşmüştü”

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyaseddin Eyüpkoca ise şunları kaydetti: “Zaten işler yüzde 50 düşmüştü. Bu kısıtlamayla yüzde 50’nin de neredeyse yüzde 20’si kayıp hanesine yazılacak. Laleli’de haziranda sezon kapanır. Dolayısıyla önümüzdeki bu bir aylık süreçte iş yaptık, yaptık. Yoksa sezon kapanacak, yeni sezon için artık hazırlık yapmaya başlayacağız.“

“Kısıtlamaların artmasından endişeliyiz”

Bavul ticaretinde en önemli payı alan deri sektöründe de endişeler artmış durumda. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, seyahat kısıtlamasının özellikle deri konfeksiyon tarafında olumsuz etkilerinin olacağını dile getirdi. Şenocak, “Kısıtlamalar çoğu siparişin iptaline neden oldu. İşlerin yaklaşık yüzde 30 oranında düşmesi söz konusu. Bu kısıtlamalar inşallah geçici olur. Bu tarz seyahat kısıtlamalarının artmasında endişeliyiz. Çünkü turizme çok bağlı bir sektörüz” dedi.