Elon Musk duyurdu: 100 milyon dolarlık karbon yakalama yarışması

Tesla CEO’su Elon Musk, 100 milyon dolar ödüllü karbon yakalama yarışmasının ayrıntılarını açıkladı.

Karbon yakalama, endüstriyel tesisler ve enerji santralleri tarafından üretilen karbondioksitin atmosfere ulaşıp küresel ısınmayı artırmasını engelleyeci bir teknoloji.

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2025 Dünya Günü’ne kadar sürecek yarışmanın kurallarına göre karbonu en az 100 yıl tutacak bir plan gerekiyor.

Yarışmanın önemine dikkat çeken Musk “Şu anda yalnızca bir tane gezegenimiz var. Yüzde 1’lik felaket riskini bile niye alalım, bu çılgınlık” dedi.

2050’ye kadar 10 milyar ton karbon yakalanmalı

Dünyada her yıl 50 milyar ton karbondioksite eşdeğer seragazı salımı oluyor. Bu da karbonu ortadan kaldırmak için metrik ton başına 300 dolardan fazla maliyet anlamına geliyor.

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Bilim insanlarının tahminine göre 2050 yılına kadar 10 milyar ton hacminde karbon yakalanması gerekiyor

Kürisel ısınmayı sınırlamak ve iklim krizinden kaçınmak için karbon giderme teknolojilerine ihtiyaç var.

Ancak bazı çevreciler bu fikre mesafeli yaklaşıyor. Çünkü karbon yakalamaya odaklanmanın, fosil yakıtların kullanımını sona erdirme konusundaki ‘kararlılık eksikliğini yansıttığını’ düşünüyorlar.