‘İkna timi’ çat kapı gelip aşılayabiliyor: Antalya’da 10 kişiden sekizi ikna edilmiş

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü aşısına teşvik için uygulamaya aldığı ‘aşı ikna timi’ çat kapı evine gittiği 73 yaşındaki Şaban Ertekin’i ikna ederek ilk doz aşıyı uyguladı. Aşı ikna timlerinin Antalya’da aradığı 10 kişiden sekizini ikna etmeyi başardığı belirtildi.

Anlaşmalara rağmen aşıların yurt dışından sevkiyatında meydana gelen aksaklıklar bir yana Türkiye’de kitlesel aşılamada istenen seviyeye bir türlü gelinemedi. Bir araştırmaya göre mevcut aşılara güven düzeyi yalnızca yüzde 38. Yani 10 kişiden dördünün aşılara güveni yok.

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Aşı olması için tanımlananların dörtte birinin aşılanmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, ‘aşı ikna timleri’ni devreye sokmuştu.

Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadığı yönünde bilgi almaya çalışıyor. Çoğu kişinin “Neden aşı olmadınız” sorusuna geçerli bir gerekçe sunamadığı belirtildi.

Aşı ikna timlerinin en sık duyduğu gerekçeler şöyle: “Aşı olan bir arkadaşımda Covid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım” ve “İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim.”

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Telefonla ikna çalışmalarına, sahada filyasyon ekipleri içinde oluşturulan aşı ikna timleri de destek veriyor. Bu timler yanlarında uygun koşullarda saklayarak getirdiği Sinovac aşısını isteyene hemen uyguluyor. İkna sonucunda Sinovac değil de BioNTech isteyen olursa da en yakın tarihe randevusu alınıyor.

Altı kişilik ekip

Antalya’da da 35 aşı ikna timi oluşturulurken, bu timler hem sahada hem de il sağlık müdürlüğü bünyesindeki çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak ikna etmeye çalışıyor.

Doktor ve hemşirelerden oluşan altı kişilik ekip, Muratpaşa ilçesinde aşı hakkı tanımlanan ancak aşı yaptırmayan Şaban Ertekin’in evine de çat kapı gitti. Neden aşı olmadığı sorulan Ertekin, “Aşıya karşı güvensizliğim var. O yüzden aşı olmadım. Olmaya da korkuyorum. Yan etkisi olur mu? Endişelerim var. Bizler yaşlı insanlarız. Tereddütte kaldık” dedi.

Sağlık ekibi ise Ertekin’e aşının güvenilir olduğunu anlatarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede ikna olan Ertekin, Sinovac aşısı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri yanlarında getirdiği Sinovac aşısından bir doz Şaban Ertekin’e uyguladı. Kalabalık ekibin kapısına kadar gelmesiyle mutlu olduğunu belirten Ertekin, “Hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Herkes bir şey söylüyordu. Kafam karışmıştı. Gurur duydum hizmetten” diye konuştu.