Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu İklim Zirvesi’nde söz verdi: 2025’te kömür yakmayacağız, nokta!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bundan dört yıl sonra öngörülemeyen koşullar dışında İsrail artık kömür yakmayacak, nokta” dedi.

ABD öncülüğünde düzenlenen İklim Zirvesi’nden bugün gelen umutlandırıcı haberlerden biri ABD, Britanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel veya salgından olumsuz etkilenen çiftçilere yardım etme kararı almasıydı.

Reklam

Çifçilere bir destek de Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’ten geldi. Gates girişime katkıda bulunacağın edeceğini belirterek tarımsal innovasyona dikkat çekti.

NewYork eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg ise kömür santrallerini hedef aldı ve ekledi: “İklim değişikliğine en büyük katkıda bulunan işletlemeler kömürle çalışan santrallerdir. Havaya zehirli, ölümcül kirlilik yayarlar.”

Salımların çoğunluğundan şehir yönetimleri ve işletmeleri sorumlu tutan Bloomberg hükümetlere ve yatırımcılara da şöyle seslendi: “Tarihi miktarda bir yatırım olmadan iklim değişikliğini yenemeyiz.” dedi

Reklam

Günün çıkışı ise Netanyahu’dan geldi. Yenilenebilir enerjinin İsrail’in elektriğinin üçte birinden fazlasını sağlama hedefine doğru ilerlediklerine söyleyen Netanyahu, “Bundan dört yıl sonra öngörülemeyen koşullar dışında İsrail artık kömür yakmayacak, nokta” dedi.

Biden zirveyi iyimser bitirdi

Kapanış konuşması yapan ev sahibi Biden, iki günlük zirve hakkında iyimser konuştu: “Amerika’da, aklımıza koyup birlikte yaparsak asla yenemeyeceğimiz zorluk olmadı. Umarım ülkeler de aynı şekilde hisseder. Bunu yapabileceğimizi biliyorum.”

Daha önce ‘katil’ dediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e atıf yapan Biden, jeopolitik düşman olsa bile iklim değişikliği konusunda ortak bir zeminde buluşabileceklerini söyledi.

İklim Zirvesi’nde umut vadeden hedefler

İklim Zirvesi’ne Meksikalı aktivist damga vurdu: Artık sohbet vakti değil

Küresel ısınmayla mücadeleye ivme: 40 liderin katılımıyla İklim Zirvesi

AB’de hedef 2030: Seragazı salımı yarı yarıya azaltılacak

‘Corona’ sonrası toparlanma sürecinde ‘kömür dalgası’ bekleniyor

Karbon salımında ‘corona’ nedeniyle 70 yılın en keskin düşüşü bekleniyor

Elon Musk duyurdu: 100 milyon dolarlık karbon yakalama yarışması

Yine yeniden!..

SON HABERLER

Sigara içenlere kötü haber

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tütün ürünü kullananların Covid-19’u kat be kat daha ağır geçirdiğini söyledi.

Kripto paralar dipte, yatırımcılar ‘şokta’

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu. Kripto paralara yatırım yapanlardan bazıları zararını espriye vurarak anlattı. Son bir haftada kripto paralarda düşüş trendine girilmişti. Son olarak  ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından düşüş devam etti. Bazı Twitter kullanıcılarının paylaşımları […]

Ruslar gelemedi, bavul ticareti kesildi

Rusya’nın pandemi nedeniyle charter uçuşlarını yasaklaması ve normal uçak seferlerini de kısıtlaması bavul ticaretini önemli ölçüde azalttı. Ticaretin kalbinin attığı Laleli ve Merter’de kayıp büyük.