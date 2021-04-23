Netanyahu İklim Zirvesi’nde söz verdi: 2025’te kömür yakmayacağız, nokta!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bundan dört yıl sonra öngörülemeyen koşullar dışında İsrail artık kömür yakmayacak, nokta” dedi.

ABD öncülüğünde düzenlenen İklim Zirvesi’nden bugün gelen umutlandırıcı haberlerden biri ABD, Britanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel veya salgından olumsuz etkilenen çiftçilere yardım etme kararı almasıydı.

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Çifçilere bir destek de Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’ten geldi. Gates girişime katkıda bulunacağın edeceğini belirterek tarımsal innovasyona dikkat çekti.

NewYork eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg ise kömür santrallerini hedef aldı ve ekledi: “İklim değişikliğine en büyük katkıda bulunan işletlemeler kömürle çalışan santrallerdir. Havaya zehirli, ölümcül kirlilik yayarlar.”

Salımların çoğunluğundan şehir yönetimleri ve işletmeleri sorumlu tutan Bloomberg hükümetlere ve yatırımcılara da şöyle seslendi: “Tarihi miktarda bir yatırım olmadan iklim değişikliğini yenemeyiz.” dedi

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Günün çıkışı ise Netanyahu’dan geldi. Yenilenebilir enerjinin İsrail’in elektriğinin üçte birinden fazlasını sağlama hedefine doğru ilerlediklerine söyleyen Netanyahu, “Bundan dört yıl sonra öngörülemeyen koşullar dışında İsrail artık kömür yakmayacak, nokta” dedi.

Biden zirveyi iyimser bitirdi

Kapanış konuşması yapan ev sahibi Biden, iki günlük zirve hakkında iyimser konuştu: “Amerika’da, aklımıza koyup birlikte yaparsak asla yenemeyeceğimiz zorluk olmadı. Umarım ülkeler de aynı şekilde hisseder. Bunu yapabileceğimizi biliyorum.”

Daha önce ‘katil’ dediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e atıf yapan Biden, jeopolitik düşman olsa bile iklim değişikliği konusunda ortak bir zeminde buluşabileceklerini söyledi.