İklim Zirvesi’ne Meksikalı aktivist damga vurdu: Artık sohbet vakti değil

ABD’nin ev sahipliği yaptığı sanal İklim Zirvesi’ne Xiye Bastida adlı genç Meksikalı aktivist damga vurdu.

Konuşmasına “Ben iklim değişikliğinden etkilenen pek çok gençten biriyim” diye başlayan Bastida, “İklim krizi, sömürgeciliğin, baskının ve kapitalizmin bir sonucu” dedi.

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Dünya iklim değişikliği etkisi altında

Fotoğraf: Reuters

Bastida’nın memleketi Meksika’da iklim değişikliği nedeniyle önce kuraklık sonra da aşırı yağışlar meydana geldi.

Ve Meksika 2015 yılında bir sel felaketiyle sarsıldı.

Genç aktivist, sel felaketinden sonra ailesiyle beraber New York’a taşındı.



Ancak New York’a yerleştikten sonra, iklim değişikliğinin başka bir etkisiyle karşı karşıya kaldı: Sandy Kasırgası.



Bastida, Sandy Kasırgası’ndan sonra, nereye giderse gitsin iklim değişikliğinin toplulukları nasıl değiştirdiğini ve zarar verdiğini gördü.

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Zirve değil hareket zamanı

Başından geçenleri anlattıktan sonra bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Meksikalı aktivist, “Artık zirvelere ve sohbete devam edemeyiz” dedi.

Avrupa merkezli olmayan kapsamlı iklim eğitimi zorunluluğunu dile getiren söyleyen Bastida, “2050’ye değil, 2030’a kadar net sıfır emisyona ulaşılmalı” dedi.