İklim Zirvesi’nde umut vadeden hedefler

Küresel ısınmaya karşı mücadeleye ivme kazandırması beklenen iki günlük çevrim içi zirvenin ilk gününde liderlerden umut vadeden hedefler ve uluslararası işbirliği çağrıları geldi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde yapılan çevrim içi zirveye 40 lider davetliydi.

Reklam

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in açılış konuşmasından sonra sözü alan Biden, iklim krizine karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Harekete geçmemenin maliyeti artırdığını ifade eden Biden, önümüzdeki 10 yıl içinde seragazı salımını yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Biden iklim krizinin kötü sonuçlarından kaçınmak için önümüzdeki 10 yılın çok önemli olduğuna da dikkat çekti.



Yeşil altyapıların ve daha sağlıklı tarımın istihdama da yol açacağını belirten Biden, iklim krizine karşı verilecek mücadele için “Bu ahlaki ve ekonomik zorunluluktur” dedi.

Reklam

Çin: ABD ile birlikte çalışmaya hazırız

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping “İnsan ile doğa arasında uyumu sağlamalıyız” dedi ve ekledi: “Birlikte çalışarak mevcut iklim zorluklarının üstesinden gelebiliriz. İklim değişikliyle mücadelede ABD ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırız.”



2021-2025 yıllarında kömür tüketimini kademeli olarak azaltacağını belirten Şi, 2060’a kadar karbon nötr hedefini yakalamayı da taahhüt etti.

Rusya: Uluslararası işbirliği yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin de iklim krizine karşı ortak çalışma çağrısı yapan liderlerdendi: “Geniş ve etkili uluslararası işbirliğinin oluşturulması gerekiyor.”

Rusya’nın iklim krizine karşı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Putin, “Karbon emisyonlarının kontrolü ve azaltılmasıyla ilgili yasalar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Rus lideri ayrıca 2050’ye kadar karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan: Millet Bahçesi projemizle yeşil alanlarımızı hızla artırıyoruz

İlk oturumun sonlarında yanı 37’nci sırada söz alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Biden’ın iklim krizine karşı adımlarını takdirle karşıladığını söyledi.

Millet Bahçesi projesiyle Türkiye’de yeşil alanları artırdığını ifade eden Erdoğan hedeflerini de şu ifadelerle açıkladı: “2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton seragazı emisyonu engellenecektir. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035’te yüzde 60’a taşıyacağız.”

Kararlılık mesajları

Tüm katılımcılar ABD’nin Paris Anlaşması’na dönüşünden memnuniyeti dile getirdi ve Biden’a bu kararlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Liderler Paris Anlaşması’na yönelik Niyet Edilen Ulusal Katkı (Intended Nationally Determined Contribution) yineledi. 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak için bugüne değin yaptıklarını ve bundan sonraki planlarını aktardı.

Konumalarda başta kömür olmak olmak üzere fosil kaynaklı enerjiden yenilenebilir enerjiye geçişin önemi vurgulandı.

Ancak bugüne değin yapılanların 1.5 derece hedefine ulaşmak için yetersiz kaldığı da belirtildi.

Hiçbir ülkenin tek başına başarılı olamayacağına işaret edilerek ortak çabanın öneminin altı çizildi.

Adalet ve eşitlik vurgusu

Önemle altı çizilen bir konu da iklim adaleti ve iklim eşitliğiydi.

Burada anlatılmak istenen emisyon azaltma yükümlülüklerinin devletler arasında (özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan devletler arasında) adil dağılımı.

Net Sıfır Emisyon (Net Zero Emission) dile getirilen en önemli hedefti. Tüm liderler küresel seragazı emisyonlarının önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yarı yarıya düşmesinin yetmeyeceğini, yüzyılın ortalarına doğru net sıfıra ulaşılması gerektiğini belirtti. Bu hedefe doğru giderken teknolojinin ve inovasyonun önemi vurgulandı, bu konuda yatırım yapılması gerekliliği dile getirildi.