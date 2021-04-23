İmamoğlu, milli eğitim müdürüne ‘hadsiz’ dedi, valilik ‘yakışıksız’ buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milli eğitim müdürlüğünün Taksim’deki 23 Nisan törenini eleştirdi; vali de İmamoğlu’nu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sabah 09.00’da Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.#23NisanMutluOlsun@tcmeb @memleventyazici pic.twitter.com/oCx0KeQkrq — İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (@istanbulilmem) April 23, 2021

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'nın yanında idari erkânın da katıldığı törende; katılımcılar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yerlerini aldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. #23NisanMutluOlsun@tcmeb @memleventyazici pic.twitter.com/J8YuwPYmD6 — İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (@istanbulilmem) April 23, 2021

İBB başkanı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya hitaben “Kınıyorum. Net. Kınıyorum, çok ağır kınıyorum hem de… Hadsiz bir bayram, çelenk koyma töreni yaptı. Çok hadsiz” dedi.

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İmamoğlu, törenin özensiz olduğunu, geçen sene de aynı durumun yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Sabahın köründe yapıyorsun. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10:00’da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyeti değil ki. 23 Nisan’la ilgili birkaç cümle etsene, milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili… Faaliyet raporu sundu bize gitti. Zavallılık yani. Zavallı. Çok üzücü yani…”

Valilikten açıklama geldi

Bunun üzerine valilik de yazılı açıklama yayınlayarak, saat 09:00’da Beyoğlu ilçesindeki Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda ilgili kanun gereği çelenk koyma töreni düzenlendiğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur. Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada ‘özensiz ve yakışıksız’ bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.”