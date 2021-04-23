Son 24 saat: 49 bin 438 vaka, 343 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 49 bin 438 Covid-19 vakası kayda geçerken 343 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 970 bin 111’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 672’ye çıktı.

Bir günde 302 bin 91 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 3 bin 89, iyileşenlerin sayısı da 60 bin 176. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 475.