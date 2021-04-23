TTB: Özel hastaneler salgını fırsata çevirdi, 30 bin liraya varan ek ücret çıkarılıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut’a göre özel hastaneler yeniden pik yapan corona virüsü salgınını tam anlamıyla fırsata çevirdi. TTB’ye gelen bazı şikayetler hastanelerin 30 bin liraya varan ek ücretler talep ettiğini gösteriyor. Bulut, fahiş fiyatların “Covid vakalarında ilave ücret alınamaz” hükmüne rağmen uygulandığını söyledi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

‘Fatura istenirse fiyatı düşürüyorlar’

DW Türkçe’nin haberine göre Bulut şöyle devam etti: “Paket uygulamalarda fiyatı değiştiremiyorlar. Onkolojik, kardiyolojik tedavilerde de paket fiyatlar var, farklı bir ücret uygulanamıyor. Ancak özel oda adı altında, yahut yoğun bakımda yattığı dönem için özel bakım adı altında yüksek ücret talep ediliyor. 15 bin lira, 30 bin lira ek ücretler istendiğine dair şikâyetler geliyor TTB’ye. Ama fatura istenirse bu fiyatlar düşüyor, çünkü çekiniyorlar.”

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‘Doymuyorlar’

İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk ise esas sorumlunun Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu kanısında: “Hangi hastane ek ücret almıyor ki? Almayan varsa çıksın desin ki, ‘Ben corona hastasından, SGK’dan aldığımın dışında para almıyorum!’ Doymuyorlar, hakikaten doymuyorlar. Bu çok gayri insani, gayri vicdani, gayri ahlaki. Ama burada esas sorumluluk SGK’nın. Denetlemiyor, sonra vatandaşa diyor ki hakkını ara. Hakkını aramak o kadar kolay mı bu memlekette? Senin hastan içeride yatıyor, sen diyeceksin ki para vermem! Hastana kim nasıl bakacak, ne kadar bakacak, içi rahat edebilir mi bir hasta yakınının? Mecburen oradan buradan bulup buluşturup veriyor. Nasıl arayacaksın hakkını? Bunu kullanarak alıyorlar. Yasal olarak hakları yok ama alıyorlar.“

‘Wuhan olsak öpüp başımıza koyacağız’

Salgın rakamlarının Türkiye’de artık çok ciddi noktalara geldiğini de ekleyen Öztürk şöyle devam etti: “Hastaneler lebaleb dolu. Sağlık bakanı bir ara ‘İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ı’ demişti. Valla şu anda Wuhan olsak öpüp başımıza koyacağız. Dolmuş taşmış vaziyette. Türkiye’de sağlık sistemi çöktü, çöktü. Hastayı kabul edemiyorsunuz, ayaktan tedavi etmeye çalışıyorsunuz, öteki sedyede bekliyor. Hekim hasta seçiyor. Niye seçiyor? Kendi keyfine göre seçmiyor ama diyor ki şunu alayım daha çok ihtiyacı var, o daha genç… Yapmak zorunda, çünkü yatak bu kadar, yatak yok…”

SGK ile özeller arasındaki anlaşmazlık süreci

SGK, 9 Nisan 2020’de pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri ‘acil hal’ kapsamına aldı ve hastalardan ücret alınamayacağı yönünde karar yayınladı. Yoğun bakım ünitesinde yatan Covid-19 tanılı hastanın bir günlük paket fiyatını 1902 TL olarak belirleyen SGK, bu düzenleme uyarınca sağlık kurumlarına ödeme yapmaya başladı. Ancak SGK, 29 Haziran’da özellere bu ödemeyi yapmayacağı açıklayınca, özel hastanelerden “Sürekli zarar ederek hasta bakamayız” çıkışı geldi. SGK, 3 Eylül’de geri adım atarken bu kez özellere Covid-19 dışı vakalar için hastalardan yüzde 200 ilave ücret alma izni verdi.