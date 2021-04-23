Dört astronot SpaceX ile uzaya gönderildi

NASA, dört astronotunu Elon Musk’a ait SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi.

Astronotlar Crew Dragon kapsülüne bindikten sonra Falcon 9 roketi kısa bir süre içinde başarıyla fırlatıldı.

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Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

İkisi ABD’li diğerleri Japon ve Fransız astronotlar, önümüzdeki çarşamba günü Dünya’ya dönecek astronot ekibinin yerini alacak.

Astronotlar deneyler yapacak

İstasyonda görevi devralacak astronotlar Crew-2 isimli görev kapsamında uzaya gitti.

Astronotlar istasyonda rutin görevleri yürütürken deneyler de yapacak.

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Normalde perşembe günü yapılması beklenen fırlatma, açık denizdeki kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Uzayda en uzun kalma rekoru

Crew-1 adlı dört kişilik astronot grubu SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla önce Mayıs 2020’de ardından da 16 Kasım 2020’de ikinci kez uzaya gönderilmişti.

Uzayda 85 gün kalan astronotlar, ‘ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma’ rekorunu kırmıştı.