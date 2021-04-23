Video | Üsküdar’da Halk Ekmek büfeleri kaldırılmak istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar ilçesinde Halk Ekmek büfelerinin kaldırılmak istendiği görüntüyü paylaşarak, “Halkımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez” diye yazdı.

İBB Meclisi, 14 Ocak’ta, 142 yeni Halk Ekmek büfesine belirli şartlar getirerek onay vermişti.

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Ongun Twitter hesabından, Üsküdar’ın Bulgurlu mahallesinde yer alan metro durağı önündeki tartışmasının görüntüsünü paylaştı.

Videoda, İBB görevlisi olduğu anlaşılan kişi, büfeyi kaldırmak için gelen ekiplere şu ifadeleri kullandı: “Ortada meclis kararı var. Devlet şöyle yönetilir: İBB Meclisi’ne itiraz edebilirsiniz. O meclis kararını dava da edebilirsiniz. İptal için bölge idare mahkemesine başvurursunuz.

‘Biz Üsküdar’da büfe istemiyoruz’ diyebilirsiniz ama bunun yolu zabıtayı buraya dökerek hukuksuz bir şekilde bu büfeyi burada aldığınızda memurlar olarak siz suç işlemiş olursunuz. Sizin üstleriniz, siyasileriniz size bu talimatı verebilir ama sakın böyle bir şey yapmayın. Sizleri uyarıyorum: Her biriniz için ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuruz.”

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Büyükşehir sözcüsü, şunları yazdı: “İhtiyaç analizi yaparak İstanbul’un çeşitli noktalarına kurduğumuz Halk Ekmek büfeleri, Üsküdar’da olduğu gibi, İBB Meclisi kararına rağmen bazı ilçe belediyeleri tarafından kaldırılmak istenmekte.”