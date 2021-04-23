Washington, ABD’nin 51. eyaleti olma yolunda

ABD’de başkent Washington D.C.’nin 51. eyalet olması için yasa tasarısı onaylandı. Ancak Cumhuriyetçiler, nüfusunun çoğu Demokrat seçmenlerden oluşan Washington’ın eyalet olmasına karşı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tasarı, temsilciler meclisindeki 208 Cumhuriyetçi vekilin ‘Hayır‘ oyuna karşılık, 216 Demokrat vekilin ‘Evet‘ oyuyla onaylanarak ikinci onay için senatoya gitti. Eğer tasarı buradan da geçerse Demokrat başkan Joe Biden’ın masasına ulaşacak.

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Fakat 100 sandalyeli senatoda 50 sandalyenin Cumhuriyetçilerde bulunması sürecin önünü tıkayabilir.

Cumhuriyetçiler, Washington’ın eyalet olması durumunda senatoya girecek iki yeni vekili Demokratlara kaptırmaktan endişeli.

Washington’ın özel statüsü bulunuyor

Washington, District of Columbia denilen özel statüde. Bunun nedeni, bir eyalet sınırlarının içinde yar almasının o eyalete ayrıcalık sağlayacağı düşüncesi.



Bir belediye başkanına sahip Washington’un diğer eyaletler gibi vali ve senatörü ise bulunmuyor.