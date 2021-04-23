Biden ve Erdoğan görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştü.
Beyaz Saray’dan Erdoğan ile Biden’ın, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi’nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştığı açıklaması geldi.
Açıklamada, “Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı” dendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında ise, “Erdoğan ile Biden görüşmede, iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı” ifadeleri kullanıldı.